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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: مهرجان الخريف يعكس رؤية شاملة لصحة الإنسان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، فعاليات مهرجان الخريف بمدينة بلبيس، احتفالًا هذا العام بقيم الصحة التكاملية، وتعزيزًا للوعي بأهمية تبني نهج شامل ومستدام لصحة الإنسان والمجتمع والبيئة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠

أكد محافظ الشرقية، أن مفهوم الصحة التكاملية، الذي يحتفي به مهرجان الخريف، يعكس رؤية شاملة لصحة الإنسان، لا تقتصر على العلاج والوقاية من الأمراض، بل تمتد لتشمل جودة الغذاء، وسلامة البيئة، والصحة النفسية، والوعي المجتمعي، وتبني أنماط الحياة الصحية، بما يسهم في بناء إنسان سليم قادر على العطاء والإنتاج والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

الشرقية محافظ الشرقية مهرجان الخريف الوادي الجديد بمدينة بلبيس

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