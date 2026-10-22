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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يوجه بتغيير مديرة المركز الطبي ويشيد بأداء فريق وحدة أم رماد بالقنايات

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية المركز الطبي بالقنايات ووحدة طب الأسرة بأم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على مستوى الأداء ومدى الالتزام بمعايير تقديم الخدمة الطبية بوحدات الرعاية الأولية بصحة الشرقية.

وخلال جولته الميدانية وفي حضور الدكتورة هالة حسين مدير الإدارة الصحية بالقنايات تفقد خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بالمركز الطبي ووحدة أم رماد والتي تتضمن تقديم خدمات المبادرات المختلفة، والتي منها "مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وغيرها من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات بكفاءة.

كما تابع الدكتور أحمد البيلي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخدمات المشورة الأسرية، إلى جانب متابعة العمل بمعمل الدم ومعمل المتوطنة، والخدمات التشخيصية، والتأكد من توافر المستلزمات والكواشف اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية، وحرص على الاستماع إلى المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما تأكد من توافر الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة بصيدلية المركز، متفقداً جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وتم التأكد من متابعة الفرق الطبية للمتخلفين عن التطعيم في الجرعات المقررة لهم، كما تفقد مخزن الطعوم، والتأكد من كفاءة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، كما تفقد وكيل الوزارة غرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية مؤكداً على أهمية التوعية الصحية للمواطنين.

وخلال زيارته للمركز الطبي بالقنايات تلاحظ وجود بعض السلبيات، ووجه وكيل الوزارة بتغيير مديرة المركز الطبي، وتكليف لجنة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية بمتابعة أداء العمل بالمركز بشكل مستمر، والعمل على تلافي الملاحظات وتحسين مستوى الأداء، مع التأكيد على رفع مستوى النظافة العامة بالمركز، والالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل وفقاً للمعايير المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين بيئة العمل والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمترددين.

كما أشاد «البيلي» بمستوى الانضباط وانتظام سير العمل بوحدة طب الأسرة بأم رماد، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالوحدة وطبيب أول الوحدة، تقديراً لجهودهم في أداء مهامهم والحرص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمستوى المطلوب، مؤكداً أهمية استمرار الالتزام بمعايير الجودة والانضباط في العمل، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

بالشرقية وزارة الصحة جودة الخدمات الصحية المقدمة

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