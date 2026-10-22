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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات مهرجان الخريف بالشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصر ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، في فعاليات مهرجان الخريف الذي نظمته مؤسسة «سيكم» للتنمية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، تحت شعار «الصحة التكاملية»، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والأستاذ حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة مؤسسة «سيكم» ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية، وعدد من القيادات وممثلي القطاعات التنموية.

وأعربت محافظ الوادي الجديد عن خالص تقديرها لمحافظ الشرقية وقيادات مؤسسة «سيكم» على الدعوة الكريمة وحسن الاستضافة، مشيدةً بالتجربة التنموية المتكاملة للمؤسسة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والتعليم والتنمية المجتمعية، وما تقدمه من نموذج يربط بين الاستثمار والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مجدي تطلع المحافظة إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسة، في ضوء ما تمتلكه الوادي الجديد من مقومات زراعية واعدة، خاصة في مجالات الزراعة الحيوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق، استعرضت المحافظ ملامح التعاون المستهدف بين المحافظة وشركة «سيكم للتنمية الزراعية»، لإقامة منظومة متكاملة للزراعة الحيوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية على مساحة إجمالية مستهدفة تبلغ 20 ألف فدان، مع تخصيص مبدئي لمساحة 5 آلاف فدان كخطوة أولى نحو تفعيل هذه الشراكة، بما يعزز جهود المحافظة في بناء اقتصاد زراعي مستدام قائم على تعظيم الاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية.

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