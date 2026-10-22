محافظ الشرقية يلتقي عدداً من نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدداً من نواب البرلمان ومجموعة من شباب المحافظة، للإستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين، ومناقشة سبل تطوير الخدمات والمشروعات التنموية، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتحسين جودة حياتهم، بمكتبه بالديوان العام.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بما يدعم جهود التنمية، ويسهم في رصد المشكلات على أرض الواقع، وسرعة التعامل معها، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار بشأن خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المحافظ عددًا من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالمشروعات والخدمات التي تستهدف تحقيق النفع العام، مؤكدًا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن مشاركتهم الفاعلة بأفكارهم ومبادراتهم تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

كما استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين التي عرضها عدد من نواب البرلمان بشأن دوائرهم، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تلك المطالب وسرعة التعامل معها، والعمل على حل المشكلات في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الإستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان وشباب المحافظة عن تقديرهم لاستقبال المحافظ وحرصه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين، والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم ودعم جهود التنمية بمحافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين بمختلف الوسائل المتاحة، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، ومتابعة الطلبات المقدمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، انطلاقًا من الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة الشرقية.