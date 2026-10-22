قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش يعلن زيارته لمصر غدا
أمن المنوفية يضبط شخصا هدد أسرته بسلاح أبيض في أشمون
وسط مخاوف من حرب جديدة مع إسرائيل وأمريكا.. إيران تدفع بأسلحة ثقيلة وقوات خاصة إلى المناطق الكردية
أكاديمية الفنون تمنح عمر خيرت الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته الموسيقية
وزير العمل في منتدى مصر 2026: تشغيل 11.2 مليون شخص.. ومعدل البطالة انخفض إلى 5.8%
الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا
وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي عدداً من نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدداً من نواب البرلمان ومجموعة من شباب المحافظة، للإستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين، ومناقشة سبل تطوير الخدمات والمشروعات التنموية، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتحسين جودة حياتهم، بمكتبه بالديوان العام.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بما يدعم جهود التنمية، ويسهم في رصد المشكلات على أرض الواقع، وسرعة التعامل معها، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار بشأن خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المحافظ عددًا من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالمشروعات والخدمات التي تستهدف تحقيق النفع العام، مؤكدًا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن مشاركتهم الفاعلة بأفكارهم ومبادراتهم تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

كما استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين التي عرضها عدد من نواب البرلمان بشأن دوائرهم، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تلك المطالب وسرعة التعامل معها، والعمل على حل المشكلات في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الإستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان وشباب المحافظة عن تقديرهم لاستقبال المحافظ وحرصه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين، والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم ودعم جهود التنمية بمحافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين بمختلف الوسائل المتاحة، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، ومتابعة الطلبات المقدمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، انطلاقًا من الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية شباب المحافظة تطوير الخدمات والمشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ

بروتوكول تعاون بين البيئة والتضامن لتنفيذ مشروعات البيئة والمناخ من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي

جانب من اللقاء

عبد الغفار يستعرض مع وفد الصحة العالمية الخطوات التنفيذية استعدادا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من البلهارسيا

طائر عقاب الثعابين

موسم الهجرة الخريفية.. التنمية المحلية والبيئة تعلن العثور على طائر "عقاب الثعابين" بالوادي الجديد

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد