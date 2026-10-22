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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: غلق منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بمركز أبو حماد

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تشميع
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها والإلتزام بتطبيق معايير الجودة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق عمل اللجنة  المشكلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بإدارة  صحة أبوحماد والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومباحث تموين شرق الدلتا وفرع هيئة الدواء المصرية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز أبوحماد للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود اللجنة أسفرت عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بمركز أبوحماد، وبها نقص في الإشتراطات الصحية، وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، مما يمثل خطراً داهماً على صحة المرضى و مخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الأدوية ( مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وأخرى غير مصرح بتداولها داخل القطر المصري"مدرجة بجداول المخدرات) بما يخالف قوانين الصيدلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء اللجنة وتم غلق وتشميع المنشآة الـطبية المخالفة بالكامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة وفقاً لقوانين الصيدلة، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المنشأة المخالفة، لمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الصحية والعيادات الطبية والعيادات الطبية

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