غدا.. تنظيم القرعة العلنية لبطولة أدب الخيل استعدادا لإنطلاق مهرجان الشرقية الـ 30

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم المهرجان ليظهر بالمظهر المشرف في دورته الـ ٣٠ والمُقرر إقامته خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ على أرض الشرقية بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، السياحة والآثار ، الشباب والرياضة ، الزراعة، ومحافظة الشرقية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا رأفت حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه سيتم إجراء القرعة العلنية غداً فى الرابعة عصراً للخيول المشاركة في بطولة أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 30 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، لترتيب المشاركين لدخول ساحة العرض خلال المهرجان لفئة المبتدئين (المسجل ،غير مسجل) ، وفئة الابطال (المسجل ،غير مسجل).

وأضافت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ان فريق عمل الهيئة سيستقبل المشاركين فى بطولة ادب الخيل غدا بدءاً من الساعة الثالثة عصراً بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان ، كما سيتم بث مباشر على الصفحة الرسمية للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية لفاعليات القرعة و إعلان ونشر النتيجة فور انتهائها.