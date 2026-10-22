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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسجيل 200 توك توك إلكترونيا في فاقوس ضمن منظومة الحوكمة بالشرقية

توك توك
توك توك
محمد الطحاوي

ثمّن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود رئاسة مركز ومدينة فاقوس في تطبيق منظومة حوكمة مركبات التوك توك من خلال تسجيل بيانات المركبات ومالكيها إلكترونيا وبدء تركيب الاستيكرات التعريفية للمركبات المسجلة بما يسهم في إحكام الرقابة وتنظيم خطوط السير وتحقيق الانضباط المروري وتعزيز الأمن والأمان للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تستهدف القضاء على العشوائية المرورية وتنظيم حركة مركبات التوك توك داخل الشوارع بما يضمن تيسير حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق الركاب والسائقين.

من جانبه أكد أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة فاقوس أن أعمال تسجيل مركبات التوك توك لأبناء المركز والمدينة بدأت يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري وأسفرت حتى الآن عن تسجيل 200 مركبة إلكترونيا بالتزامن مع بدء تركيب الاستيكرات التعريفية للمركبات المسجلة.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على تسجيل بيانات مالك المركبة والتي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف إلى جانب المستندات المطلوبة مع أرشفة البيانات إلكترونيا وربطها بقاعدة بيانات تتيح سهولة الرجوع إليها والتحقق منها.

وأضاف أن الاستيكرات التعريفية التي يتم تركيبها على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبات تتضمن رقما كوديا وباركودا خاصا بكل مركبة بالإضافة إلى تعريفة التوصيل المقررة كما يتم تخصيص كارت تعريفي داخل كل مركبة يتضمن رمز الاستجابة السريع QR Code والبيانات التعريفية والرقم المسلسل للمركبة بما يسهل التعرف عليها.

وتتضمن المنظومة التنسيق بين رئاسة مركز ومدينة فاقوس وإدارة المرور والمباحث من خلال لجان مشتركة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات المنظمة والتأكد من التزام المركبات بخطوط السير المحددة داخل المدينة وعدم استخدام السماعات الخارجية أو أجهزة الإنذار.

وفي إطار تنظيم تعريفة الركوب تم تحديد قيمة التوصيل داخل مدينة فاقوس بـ15 جنيها بما يسهم في تحقيق الالتزام بالتعريفة المقررة وحماية حقوق المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة ستعمل على تقييم تجربة تطبيق منظومة حوكمة التوك توك بمركز ومدينة فاقوس تمهيدا لدراسة تعميمها على باقي مراكز ومدن المحافظة وفقا لنتائج التطبيق ومتطلبات التنفيذ مشددا على استمرار جهود المحافظة لتنظيم الشوارع والحد من الممارسات العشوائية وتحقيق الانضباط المروري بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مركبات التوك توك فاقوس مركز ومدينة فاقوس

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