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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يبحث الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان 2028

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية محسن عبد الرحمن سالم، مدير عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشرقية وذلك بمكتبه بالديوان العام ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز، وذلك في إطار استعدادات الجهاز لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

أكد محافظ الشرقية، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات، التي تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التخطيط والتطوير، وإعداد الخطط التنموية، ورسم السياسات، واتخاذ القرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، نقل مدير عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشرقية تحيات وتقدير اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز، لمحافظ الشرقية، مثمنًا دعمه المستمر لجهود الجهاز، وتعاونه في أداء دوره في توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تدعم متخذي القرار، لا سيما فيما يتعلق بالتعداد العام للسكان والتعداد الاقتصادي.

وتناول اللقاء استعراض جهود فرع الجهاز بالمحافظة، وموقف الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني لعام 2028، وأهمية البيانات الناتجة عنه في دعم متخذي القرار، ومتابعة وتقييم الخطط التنموية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين من الخدمات المختلفة.

وقد أوضح مدير عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشرقية عن الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبي علي مدار ٥ أيام يستهدف خريجي كليات الهندسة من شعبتي الهندسة المدنية والتخطيط العمراني، وخريجي أقسام الجغرافيا، تخصصي المساحة والشعبة العامة، للاستعانة بالمؤهلين منهم في تنفيذ أعمال المسح والحصر الخرائطي، بمكافآت مالية مجزية، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل، تمهيدًا لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

كما دعا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالشرقية أبناء المحافظة من الراغبين في الاستفادة من البرنامج التدريبي، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم من خلال مقر فرع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشرقية، الكائن بأبراج التأمينات والمعاشات، أول شارع فاروق، البرج رقم (4)، الدور الثاني، علمًا بأنه من المقرر تنفيذ البرنامج خلال شهر ديسمبر المقبل.

الشرقية محافظ الشرقية للتعبئة العامـة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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