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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقذائف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة ‏بسوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقذائف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة ‏بسوريا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقذائف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة ‏بسوريا
أ ش أ

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الأربعاء / محيط تل الأحمر الشرقي في ‏ريف القنيطرة الجنوبي السوري، بعدة قذائف مدفعية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفتين سقطتا في الأراضي الزراعية ‏في محيط تل الأحمر الشرقي، دون وقوع إصابات.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف ‌‏‌‏‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‏أن جميع الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون ‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، بما يسهم في تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‏التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة ‌‏لتحقيق الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏

قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل الأحمر الشرقي في ‏ريف القنيطرة الجنوبي السوري قذائف مدفعية

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