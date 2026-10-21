قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقذائف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة ‏بسوريا

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الأربعاء / محيط تل الأحمر الشرقي في ‏ريف القنيطرة الجنوبي السوري، بعدة قذائف مدفعية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفتين سقطتا في الأراضي الزراعية ‏في محيط تل الأحمر الشرقي، دون وقوع إصابات.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف ‌‏‌‏‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‏أن جميع الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون ‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، بما يسهم في تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‏التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة ‌‏لتحقيق الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏