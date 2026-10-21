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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية تنظم قافلة لخدمة 4 آلاف مواطن بقرية ميت حبيب في بلبيس على مدار ثلاثة أيام

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قافلة مائية بقرية ميت حبيب التابعة لمركز بلبيس على مدار ثلاثة أيام استهدفت خدمة نحو 4 آلاف مواطن من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الميدانية والتوعوية في إطار جهود الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنظيم القوافل المائية والندوات التوعوية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بما يسهم في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية.

وأشاد المحافظ بدور الشركة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ حملات التوعية الميدانية واستطلاعات الرأي لقياس مدى رضا المواطنين بما يدعم جهود تطوير الخدمات وتحسين جودتها.

ومن جانبه أوضح اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن القافلة نفذتها الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة بلبيس وبمشاركة فرع الشركة ببلبيس وقطاعي التجاري والمعامل والجودة بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتلبية احتياجاتهم من الخدمات المختلفة.

واشار الي أنه شملت القافلة فحص وقراءة عدادات المياه ومراجعة بيانات المشتركين والعملاء إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها وسحب عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من جودتها فضلا عن تنفيذ أعمال غسيل الشبكات وخطوط الصرف الصحي وتطهير غرف التفتيش والمطابق وتنظيف الخزانات وتقديم خدمة الكسح المجاني للأهالي.

كما تضمنت الأنشطة حصر ومراجعة الوصلات غير القانونية وتنشيط أعمال التحصيل مع تنفيذ استطلاعات رأي لقياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتسجيل الشكاوى والاستفسارات من خلال فرق خدمة العملاء والمتابعة بما يتيح الوقوف على احتياجات الأهالي والعمل على معالجتها.

وعلي الجانب التوعوي نظمت فرق الشركة حملات وندوات بالمدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية والمساجد للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتوعية بمخاطر استخدام الطلمبات الحبشية والفلاتر المخالفة وتأثيراتها المحتملة على الصحة العامة إلى جانب توزيع المطبوعات والمواد التوعوية على المواطنين.

وشهدت القافلة أيضا تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال وتنظيم دوري كرة قدم مصغر بمركز شباب القرية بهدف غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء بأساليب مبسطة وتفاعلية.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدمات متكاملة تسهم في تحسين مستوى الخدمات ونشر الوعي المائي والبيئي بمختلف قرى المحافظة.

بالشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحي قافلة مائية

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