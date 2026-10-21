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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أُطلقت باتجاه المدينة المنورة والمنطقة الشرقية

اللواء تركي المالكي
اللواء تركي المالكي
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المملكة، في أحدث هجوم يستهدف الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 4 مسيرات، موضحًا أن عملية الاعتراض والتدمير جرت في منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وكان المالكي قد أعلن، الثلاثاء، استهداف وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية، بعد رصد استخدامها من قبل الفصائل اليمنية في إطلاق صاروخ باتجاه الرياض، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضه. كما أعلن في وقت سابق تدمير طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه العاصمة السعودية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، بعدما اتهمت السعودية، الخميس الماضي، إيران بتشجيع الفصائل اليمنية على تصعيد هجماتها ضد المملكة، مشيرة إلى مقتل 17 شخصًا جراء 20 هجومًا استهدف مطار الرياض.

السعودية وزارة الدفاع السعودية اعتراض صواريخ المدينة المنورة المنطقة الشرقية الفصائل اليمنية إيران اللواء تركي المالكي

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