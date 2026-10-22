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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبطال المشروع القومي للموهبة بالشرقية يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

البطل المصري
البطل المصري
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف الأبطال في مختلف الألعاب بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والتميز.

ومن جانبها أشارت أضافت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى  أن لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية حققوا ٦ ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و٤ ميداليات برونزية.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن اللاعب عمرو هاني محمود حصد الميدالية الذهبية في سباق ٤٠٠ متر والميدالية الفضية في سباق ٢٠٠ متر فيما حقق فريق التتابع ٤×٤٠٠ متر الميدالية البرونزية بما يعكس جهود المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها وإعدادها للمنافسة في البطولات المختلفة.

كما تابعت المديرية أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي الإبراهيمية الرياضي لمناقشة الميزانية والحساب الختامي بحضور عدد من قيادات الوزارة والمديرية كما تمت متابعة انتظام الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية والإنضباط المؤسسي داخل الهيئات الرياضية.

وفي السياق ذاته أوضحت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن المديرية أجرت جولة ميدانية بنادي حوض الندى بمركز بلبيس لمتابعة الأنشطة وانتظام العمل وأعمال الجمعية العمومية التي تُجرى تحت إشراف قضائي وذلك في إطار جهود المديرية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والإرتقاء بالخدمات الرياضية المقدمة للأعضاء.

وتستمر المديرية في دعم الأبطال الرياضيين ورعاية المواهب ومتابعة انتظام العمل بالأندية والهيئات الرياضية بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية لبناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب الشباب والرياضة

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