بعد تقديم استقالته.. تفاصيل جلسة الشرقية إنبي مع محمد بركات

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الشرقية إنبي شهد جلسة مطولة بين الجهاز الفني بقيادة محمد بركات ورئاسة النادي واللاعبين.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن محمد بركات قدم استقالته بعد من تدريب الشرقية إنبي عقب الخسارة أمام المقاولون العرب.

وتابع، مجلس إدارة النادي عقد جلسة معه بحضور اللاعبين والشريعي أكد على تمسكه باستمرار بركات في تدريب الفريق واستكمال المشروع.

وواصل، اللاعبين أصروا على بقاء محمد بركات وقالوا له نصا "أنت أحسن واحد لعبنا معاه كرة" ونرغب في استمرارك.

واختتم، بركات تراجع عن الاستقالة وقاد مران الفريق استعدادا لمواجهة القناة في الجولة المقبلة بالدوري.