قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تكشف موقفها من الدعم: لا تقليص للمستحقين وزيادة سنوية مطروحة
دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر
ترامب: راضون تماما عن عدم انخراط روسيا في أي تعاون مع إيران
مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية
عمدة موسكو: إسقاط 56 مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية
إعلام أوكراني: دوي 8 انفجارات على الأقل في كييف
عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أعظم إنجازاتنا
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة.. هل يجوز شرعا؟
شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي
تطورات الحرب على إيران.. واشنطن تؤجل الهجمات حتى انتخابات التجديد النصفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تقديم استقالته.. تفاصيل جلسة الشرقية إنبي مع محمد بركات

محمد بركات
محمد بركات
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الشرقية إنبي   شهد جلسة مطولة بين الجهاز الفني بقيادة محمد بركات ورئاسة النادي واللاعبين.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن محمد بركات قدم استقالته بعد من تدريب الشرقية إنبي عقب الخسارة أمام المقاولون العرب.

وتابع، مجلس إدارة النادي عقد جلسة معه بحضور اللاعبين والشريعي أكد على تمسكه باستمرار بركات في تدريب الفريق واستكمال المشروع.

وواصل، اللاعبين أصروا على بقاء محمد بركات وقالوا له نصا "أنت أحسن واحد لعبنا معاه كرة" ونرغب في استمرارك.

واختتم، بركات تراجع عن الاستقالة وقاد مران الفريق استعدادا لمواجهة القناة في الجولة المقبلة بالدوري.

محمد بركات الشرقية إنبي اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية

الزمالك

الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

الدولار

عقب صعود دام أسبوعين.. تراجع جماعي لسعر صرف الدولار في البنوك الآن

بترول أسيوط

البسوا أحمر بيخافوا منه.. استقالة مدرب بترول أسيوط بعد مباراة الزمالك

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف الأردني الأسبق: نداء شيخ الأزهر للوساطة طوق نجاة للأمة في مواجهة الصراعات

ضريح السيد البدوي

جابر بغدادي: السيد البدوي كان مجاهدًا في سبيل الله

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم استخدام المرأة وسائل منع الحمل دون علم الزوج.. هل يجوز تحديد أيام الحيض بالفحوصات الطبية؟.. وهل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين؟

بالصور

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

أسعار فيات بونتو موديل 2008 المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد