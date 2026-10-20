إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري

دخل نادي الشرقية إنبي في سلسلة من الهزائم المتتالية امتدت لـ 3 مباريات منذ أخر فوز على زد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومنى الشرقية إنبي بـ 5 هزائم في الموسم الحالي من اصل 7 مواجهات خاضهم وتعادل في لقاء وحيد أمام غزل المحلة وفاز على زد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل نادي الشرقية إنبي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق أبو قير للأسمدة

استقالة الجهاز الفني لإنبي

وقد تقدم محمد بركات، المدير الفني لفريق إنبي، باستقالته من منصبه، رفقة جهازه المعاون، رافضًا الاستمرار في قيادة الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت خطوة بركات في أعقاب النتيجة السلبية التي تعرض لها إنبي أمام المقاولون العرب، وفي ظل الضغوط التي يواجهها الجهاز الفني بسبب نتائج الفريق في المسابقة المحلية، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية حدوث تغيير على مستوى القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

كواليس استقالة محمد بركات

وفي هذا السياق، كشف مصدر داخل نادي إنبي عن تفاصيل الساعات التي أعقبت مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن محمد بركات وأعضاء جهازه المعاون حرصوا على توديع لاعبي الفريق عقب نهاية المباراة، في إشارة إلى اقتراب انتهاء مهمتهم مع النادي البترولي.

وأوضح المصدر أن مغادرة الجهاز الفني بهذه الصورة عززت من احتمالات رحيل بركات عن منصبه، خاصة في ظل رفضه مواصلة المهمة بعد الخسارة الأخيرة، الأمر الذي يضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم موقف الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الساعات القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن رحيل محمد بركات وجهازه المعاون، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة داخل الفريق، في حال تم الاستقرار نهائيًا على قبول الاستقالة وإنهاء العلاقة بين الطرفين.