قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث طريق أسيوط
رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر
رئيس الوزراء يجيب باستفاضة عن تساؤلات المواطنين حول قضايا "التنمية الحضرية والعمرانية"
صحفي إسرائيلي: على نتنياهو أن يتعلم من الرئيس السيسي في إدارة الدولة
إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري
المبنى سليم والصور المتداولة مزيفة..أول رد على أنباء تهالك مدرسة البراهمة بالبحيرة
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام
أسامة ربيع: عبور 276 رحلة بإجمالي 23.3 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الماضية
الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس مع تريلا بطريق أسيوط الغربي
أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة
وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» تجاوزت 9 مليارات مشاهدة.. وننتقل من مواجهة التطرف إلى بناء الإنسان
اشتعال النيران في ناقلتي وقود بسبب ألغام بحرية وتوقفهما جنوب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري

إنبي
إنبي
عبدالله هشام

دخل نادي الشرقية إنبي في سلسلة من الهزائم المتتالية امتدت لـ 3 مباريات منذ أخر فوز على زد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومنى الشرقية إنبي بـ 5 هزائم في الموسم الحالي من اصل 7 مواجهات خاضهم وتعادل في لقاء وحيد أمام غزل المحلة وفاز على زد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل نادي الشرقية إنبي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق أبو قير للأسمدة

استقالة الجهاز الفني لإنبي

وقد تقدم محمد بركات، المدير الفني لفريق إنبي، باستقالته من منصبه، رفقة جهازه المعاون، رافضًا الاستمرار في قيادة الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت خطوة بركات في أعقاب النتيجة السلبية التي تعرض لها إنبي أمام المقاولون العرب، وفي ظل الضغوط التي يواجهها الجهاز الفني بسبب نتائج الفريق في المسابقة المحلية، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية حدوث تغيير على مستوى القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

كواليس استقالة محمد بركات

وفي هذا السياق، كشف مصدر داخل نادي إنبي عن تفاصيل الساعات التي أعقبت مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن محمد بركات وأعضاء جهازه المعاون حرصوا على توديع لاعبي الفريق عقب نهاية المباراة، في إشارة إلى اقتراب انتهاء مهمتهم مع النادي البترولي.

وأوضح المصدر أن مغادرة الجهاز الفني بهذه الصورة عززت من احتمالات رحيل بركات عن منصبه، خاصة في ظل رفضه مواصلة المهمة بعد الخسارة الأخيرة، الأمر الذي يضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم موقف الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الساعات القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن رحيل محمد بركات وجهازه المعاون، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة داخل الفريق، في حال تم الاستقرار نهائيًا على قبول الاستقالة وإنهاء العلاقة بين الطرفين.

الشرقية إنبي الشرقي إنبي غزل المحلة إنبي نادي الشرقية إنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية

وزير الري يتابع جهود التحول الرقمي والتوسع في تطبيق التوأمة للترع

وزير العمل

العمل: 5 قرارات تنفيذية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية

وزير الزراعة

بالأرقام.. «الزراعة» تحول المخلفات الحيوانية إلى ثروة اقتصادية خلال سبتمبر

بالصور

بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالات جريئة ومتنوعة.. أي فستان الأجمل؟

إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل

علاج الجيوب الأنفية مع تغير الفصول.. 7 نصائح لتخفيف الاحتقان والصداع

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد