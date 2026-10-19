الأهلي يستهدف صفقة جديدة من إنبي لتدعيم وسط الملعب

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع علي إيهاب، لاعب إنبي، خلال الفترة الحالية، في إطار سعيه لتدعيم خط الوسط بعناصر جديدة.

علي إيهاب

وقال محمد المحمودي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن الأهلي استفسر عن إمكانية ضم اللاعب، في ظل رؤية النادي لحاجته إلى لاعب إضافي في خط الوسط، خاصة مع امتلاك علي إيهاب حلولًا فنية تساعد الفريق على التعامل مع الدفاعات المغلقة.

وأوضح أن اهتمام الأهلي باللاعب يأتي ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم إضافة فنية، لا سيما في المباريات التي يواجه خلالها صعوبة في اختراق دفاعات المنافسين.

وأشار المحمودي إلى أن موقف نادي إنبي لا يزال يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، في ظل رغبة النادي في تحسين علاقته مع بيراميدز، وهو ما يعقد موقف المفاوضات بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وتبقى تحركات الأهلي لضم علي إيهاب مرتبطة بموقف إنبي خلال الفترة المقبلة، في انتظار اتضاح فرص التوصل إلى اتفاق يسمح بإتمام الصفقة.