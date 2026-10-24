أول 3 ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها نحو الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن أول 3 ناقلات محملة بوقود الديزل الروسي في طريقها بالفعل نحو الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي.



وقال نوفاك - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية - :"تماشيا مع الاتفاقيات المعلن عنها سابقاً، والتي تهدف إلى تزويد سوق الديزل العالمية، ستقوم روسيا بتوفير شحنات إضافية من وقود الديزل للأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف: "تتجه حاليا أول ثلاث ناقلات محملة بهذا الوقود نحو ساحل المحيط الأطلسي، وذلك بدعم كبير من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ومن المرجح أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الإمدادات من شركة "روسنفط".



وتابع: "لقد تم تخفيف الحظر المفروض على صادرات الديزل؛ إذ بات بإمكان الشركات تصدير 500 ألف طن في شهر أكتوبر.. وقد حددت هذه الكمية بناء على ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل من وقود الديزل".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد توصلا، في 9 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق بشأن إمدادات وقود الديزل الروسي إلى السوق العالمية.



وفي وقت لاحق، أعرب ترامب مجددا عن استيائه من عدم استعداد زيلينسكي للتوصل إلى اتفاقات سلام، ورفضه وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى قائد جديد يستطيع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.



وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن "كييف لا تبدي أي تقدم نحو هدنة في مجال الطاقة، وقد شن هجمات على مصافي النفط في مقاطعتي ساراتوف وريازان يوم 14 أكتوبر.



وكان زيلينسكي قد أعرب علنًا عن استيائه من الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن وقود الديزل، ثم أعلن لاحقا أنه كان قد حظر، على حد زعمه، شن هجمات على مصافي النفط الروسية، لكن هذا الحظر لم يعد قائمًا.