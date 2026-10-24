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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي ‏اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

وفي سياق أخر ؛ ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن ما تروّج له الميليشيا الحوثية من مزاعم بشأن تهديد المملكة باستهداف التجمعات القبلية والمدنية، ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وننفيها جملةً وتفصيلًا.

وقال "المالكي" - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) -: "تعكس هذه المزاعم، في مضمونها وتوقيتها، محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن أزمات الميليشيا وممارساتها، والزجّ بأبناء القبائل اليمنية الأصيلة في صراعاتها".


وأضاف: "القبيلة اليمنية ستظل مكوّنًا أصيلًا وركيزةً راسخة في النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، وجسرًا من جسور الأخوّة والتواصل بين الشعبين السعودي واليمني، اللذين تجمعهما روابط الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي روابط أعمق من أن تنال منها حملات التضليل أو محاولات بثّ الفرقة والعداء".

وتابع: "وتؤكد المملكة العربية السعودية ثبات موقفها تجاه أمن اليمن واستقراره، وحرصها على صون الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اليمني الشقيق، بما يعزّز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح الشعبين، ويحول دون استغلال القبائل اليمنية أو الزجّ بها في صراعات لا تخدم تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية".

وأكد المتحدث أنه: "ستبقى الحقيقة أوضح من حملات التضليل، وستظل روابط الأخوّة بين الشعبين الشقيقين راسخةً في مواجهة كل محاولات الفتنة والتفرقة".

السعودية قوات تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي المنطقة الشرقية بالسعودية

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