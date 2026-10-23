تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفي مزاعم تهديد السعودية باستهداف التجمعات القبلية والمدنية اليمنية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن ما تروّج له الميليشيا الحوثية من مزاعم بشأن تهديد المملكة باستهداف التجمعات القبلية والمدنية، ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وننفيها جملةً وتفصيلًا.

وقال "المالكي" - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الخميس -: "تعكس هذه المزاعم، في مضمونها وتوقيتها، محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن أزمات الميليشيا وممارساتها، والزجّ بأبناء القبائل اليمنية الأصيلة في صراعاتها".

وأضاف: "القبيلة اليمنية ستظل مكوّنًا أصيلًا وركيزةً راسخة في النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، وجسرًا من جسور الأخوّة والتواصل بين الشعبين السعودي واليمني، اللذين تجمعهما روابط الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي روابط أعمق من أن تنال منها حملات التضليل أو محاولات بثّ الفرقة والعداء".

وتابع: "وتؤكد المملكة العربية السعودية ثبات موقفها تجاه أمن اليمن واستقراره، وحرصها على صون الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اليمني الشقيق، بما يعزّز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح الشعبين، ويحول دون استغلال القبائل اليمنية أو الزجّ بها في صراعات لا تخدم تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية".

وأكد المتحدث أنه: "ستبقى الحقيقة أوضح من حملات التضليل، وستظل روابط الأخوّة بين الشعبين الشقيقين راسخةً في مواجهة كل محاولات الفتنة والتفرقة".