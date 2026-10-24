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وزارة النقل: فحص فيديو واقعة الاستيلاء على مهمات السكك الحديدية بالشرقية لضبط مرتكبيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة النقل: فحص فيديو واقعة الاستيلاء على مهمات السكك الحديدية بالشرقية لضبط مرتكبيها

وزارة النقل
وزارة النقل
أ ش أ

رصدت وزارة النقل مقطع فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على مهمات ومعدات خاصة بمرفق السكك الحديدية، وتحميلها على عربة كارو والفرار بها، وذلك بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم السبت - أنه جار فحص المقطع والتحقق من ملابسات الواقعة، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والجهات الأمنية المختصة؛ لتحديد وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع إجراء الفحص الفني للمهمات محل الواقعة للوقوف على مدى تأثيرها على سلامة وانتظام حركة القطارات.

وشددت وزارة النقل على أن خطورة مثل هذه الأفعال لا تقتصر على سرقة المال العام والتعدي على ممتلكات الشعب المصري، بل قد تمتد إلى تهديد سلامة تشغيل القطارات وتعريض أرواح آلاف الركاب والعاملين للخطر، حال الاستيلاء على مهمات أو مكونات مرتبطة بتأمين حركة القطارات، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الحسم والجدية.

وأدانت الوزارة بشدة هذه التصرفات الإجرامية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تعديات على ممتلكات السكك الحديدية، وأنها ستتصدى بكل حسم، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مع تطبيق القانون بكل حزم على مرتكبي هذه الأفعال.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين المشاركة الإيجابية في حماية ممتلكات ومرافق السكك الحديدية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات للسرقة أو التخريب، مؤكدة أن مهمات ومعدات السكة الحديد ملك للشعب المصري، وأن الحفاظ عليها ليس مجرد حماية للمال العام، بل هو في المقام الأول حماية لأرواح المواطنين وسلامتهم، وصون لأحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.

وزارة النقل مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي

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