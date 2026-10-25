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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتـ.ـل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين في استهداف منطقتين روسيتين.. وأضرار مادية واسعة

مسيرة روسية تستهدف بيلجورود
مسيرة روسية تستهدف بيلجورود
خاطر عبادة

أفادت السلطات الروسية، اليوم الأحد أن هجوماً شنته طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً على مدينة بيلجورود بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وقال ألكسندر شوفاييف، حاكم منطقة بيلجورود: "إن الهجوم ألحق أضراراً بـ 30 مبنى سكنياً، و35 سيارة، وأربعة منازل، وثلاثة مبانٍ إدارية، وثمانية محلات تجارية، وثلاثة مرافق اجتماعية".

وقالت السلطات إن شخصاً آخر قُتل وأصيب آخر في قرية بالقرب من بلدة شيبكينو.

إصابات وأضرار بمنشأة صناعية روسية

كما أفاد حاكم منطقة بيرم الروسية، ديمتري ماخونين، اليوم الأحد، بأن هجوماً بطائرة مسيرة على المنطقة ألحق أضراراً بمنشأة صناعية، مما أسفر عن إصابة خمسة من عمالها.
وقال عبر تطبيق المراسلة MAX المدعوم من الدولة إن خدمات الطوارئ كانت موجودة في مكان الحادث وأن المصابين تلقوا المساعدة الطبية اللازمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأضرار.

روسيا تستهدف سفينة شحن أوكرانية

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن طائراتها المسيرة ضربت سفينة شحن متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود خلال هجوم ليلي.

وقالت الدفاع الروسية إن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات.

كما استهدفت القوات الروسية مركزاً لوجستياً ومركزاً للتوزيع ومحطة لوجستية في مدينة خاركيف الأوكرانية، مضيفة أن هذه المنشآت كانت تُستخدم لتخزين وتوزيع شحنات ذات استخدام مزدوج لصالح الجيش الأوكراني.

أوكرانيا مسيرات أوكرانية روسيا بيلجورود

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