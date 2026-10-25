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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة رسمية من المعاهد القومية في مدرسة الرشيد بعد أنباء اعتداء على تلميذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثات من الأهالي تزعم وقوع اعتداء على تلميذ عمره ٤ سنين في “kg1” في مدرسة الرشيد القومية بميدان الجامع في مصر الجديدة ، على يد “فراش”.

ومن جانبها ، أصدرت مدرسة الرشيد الرسمية بيانا إعلاميا على صفحتها على فيس بوك ، قالت خلاله : السادة أولياء الأمور الأفاضل .. نحيط سيادتكم علماّ بأن يوجد لجنة من المعاهد القومية برئاسة رئيسة المعاهد القومية متواجدة في المدرسة من بداية اليوم الدراسي لنهايته ، علما بأن الدراسة منتظمة والامتحانات في مواعيدها .

وحتى الآن ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيانات رسمية تكشف عن حقيقة وتفاصيل الواقعة المتداولة ، ولكن مازال التحقيق جارياً للوقوف على التفاصيل كاملة .

وكانت  نادية فتحي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، قد قامت بزيارة تفقدية إلى مدرسة الرشيد القومية، لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول، والاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدرسة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص إدارة المعاهد القومية على تعزيز المتابعة الميدانية، ودعم المدارس في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب، ويسهم في تحقيق التميز التعليمي والتربوي.

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