مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

علق الإعلامي أحمد شوبير على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة النادي الأهلي، مؤكدًا أن غيابهما يمثل متغيرًا مهمًا داخل الفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في فرض حالة من الجدية والالتزام خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، إنه يتمنى حضور جماهير الأهلي في المدرجات خلال المباراة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدتها قائمة الفريق، والتي خلت من اسمَي إمام عاشور ومحمد هاني.

وأوضح شوبير أن الثنائي من العناصر الأساسية والمهمة داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن استبعادهما من القائمة يعد حقًا أصيلًا للمدير الفني، الذي يملك حرية اختيار اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية.

وأضاف أن اللاعب الذي لا ينفذ تعليمات الجهاز الفني أو لا يقدم المستوى المطلوب، يمكن منحه الراحة وإتاحة الفرصة لغيره للمشاركة، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب أكبر من الجلوس على مقاعد البدلاء أو الاستبعاد من القائمة.

وأشار شوبير إلى أن غياب اللاعب عن مباراة أو اثنتين لا يعني بالضرورة ضعف مستواه، فقد يمر بفترة تراجع أو يرتكب أخطاء خلال المباريات، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرارات بشأن مشاركته.

وطرح الإعلامي تساؤلًا على جماهير الأهلي بشأن رأيهم في استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من القائمة، في ظل أهمية الثنائي داخل الفريق.

أحمد شوبير يكشف موقف مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

وتطرق شوبير إلى غياب مصطفى شوبير عن قائمة الأهلي، موجهًا له التهنئة بمناسبة زفافه الذي أقيم مؤخرًا، متمنيًا له حياة سعيدة، وموضحًا أنه سيحصل على إجازة يومي الأحد والاثنين، قبل العودة إلى التدريبات يوم الاثنين، وفقًا لما أشار إليه في تصريحاته.

كما تحدث عن موقف ياسر إبراهيم، الذي خرج من القائمة لعدم اكتمال جاهزيته، لافتًا إلى أنه يقترب من العودة، لكنه لم يدخل القائمة في الوقت الحالي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة داخل الأهلي ستشهد مزيدًا من الجدية، مشيرًا إلى أن استبعاد أسماء مهمة من القائمة يعكس رغبة الجهاز الفني في فرض الانضباط، وعدم التساهل في التعامل مع اللاعبين.