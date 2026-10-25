قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق يحيى يُحذّر إدارة الزمالك من تكرار سيناريو زيزو وإمام عاشور مع أحمد فتوح
«لكل منصب اختصاصات» .. إعلامي: الأهلي يُوجّه اللوم لوائل جمعة بسبب التدخل في الأمور الفنية
مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني
عمرو الحديدي: لو «عموتة» كمّل مع الأهلي بالشكل ده يبقى عليه العوض
رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة
من الفرح للغرق .. ماسورة مياه تفسد أجواء حفل زفاف بالشرقية | شاهد
بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل
سماع دوي انفجارين في محافظة لحج .. ومعارك في تعز
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية على الروابط الأسرية» .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
إيران تُحمّل الولايات المتحدة مسئولية فشل الاتفاق.. وتحث على محاولة جديدة
منتخب مصر: استبعاد إمام وهاني من قائمة الأهلي «شأن داخلي».. وحسام حسن سيراقبهما قبل مباراتي مالاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة النادي الأهلي، مؤكدًا أن غيابهما يمثل متغيرًا مهمًا داخل الفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في فرض حالة من الجدية والالتزام خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، إنه يتمنى حضور جماهير الأهلي في المدرجات خلال المباراة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدتها قائمة الفريق، والتي خلت من اسمَي إمام عاشور ومحمد هاني.

وأوضح شوبير أن الثنائي من العناصر الأساسية والمهمة داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن استبعادهما من القائمة يعد حقًا أصيلًا للمدير الفني، الذي يملك حرية اختيار اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية.

وأضاف أن اللاعب الذي لا ينفذ تعليمات الجهاز الفني أو لا يقدم المستوى المطلوب، يمكن منحه الراحة وإتاحة الفرصة لغيره للمشاركة، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب أكبر من الجلوس على مقاعد البدلاء أو الاستبعاد من القائمة.

وأشار شوبير إلى أن غياب اللاعب عن مباراة أو اثنتين لا يعني بالضرورة ضعف مستواه، فقد يمر بفترة تراجع أو يرتكب أخطاء خلال المباريات، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرارات بشأن مشاركته.

وطرح الإعلامي تساؤلًا على جماهير الأهلي بشأن رأيهم في استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من القائمة، في ظل أهمية الثنائي داخل الفريق.

أحمد شوبير يكشف موقف مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

وتطرق شوبير إلى غياب مصطفى شوبير عن قائمة الأهلي، موجهًا له التهنئة بمناسبة زفافه الذي أقيم مؤخرًا، متمنيًا له حياة سعيدة، وموضحًا أنه سيحصل على إجازة يومي الأحد والاثنين، قبل العودة إلى التدريبات يوم الاثنين، وفقًا لما أشار إليه في تصريحاته.

كما تحدث عن موقف ياسر إبراهيم، الذي خرج من القائمة لعدم اكتمال جاهزيته، لافتًا إلى أنه يقترب من العودة، لكنه لم يدخل القائمة في الوقت الحالي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة داخل الأهلي ستشهد مزيدًا من الجدية، مشيرًا إلى أن استبعاد أسماء مهمة من القائمة يعكس رغبة الجهاز الفني في فرض الانضباط، وعدم التساهل في التعامل مع اللاعبين.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير إمام عاشور محمد هاني موقف ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

ترشيحاتنا

أرشيفية

تهجير جماعي في الخليل.. الاحتلال يجبر 1500 فلسطيني على ترك منازلهم

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

البديوي

البديوي: تعريض مكة لمخاطر الحوثيين تجاوز بالغ الخطورة واستفزاز لمشاعر المسلمين

بالصور

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد