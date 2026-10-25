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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً من توقف القلب في روما

السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً في روما
السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً في روما
خاطر عبادة

كرّم السفير المصري في إيطاليا الدكتور مينا ثروت بعد إنقاذه حياة مواطن إيطالي سقط مغشياً عليه في أحد شوارع العاصمة روما إثر توقف القلب والدورة الدموية.


وكان السفير بسام راضي قد استقبل الدكتور مينا ثروت بمقر السفارة، بعدما تصادف وجود الطبيب المصري في أحد شوارع روما أثناء سقوط المواطن الإيطالي، حيث تدخل سريعاً لإنعاش القلب وإجراء الإسعافات الأولية، ثم طلب الإسعاف ورافقه إلى أقرب مستشفى حتى استعاد وعيه وحضرت أسرته.


وسام ثناء إيطالي وتكريم من السفارة المصرية


وتقديراً لموقفه، نظم رئيس مجلس نقابة الأطباء والجراحين في روما حفل تكريم خاص للطبيب المصري ومنحه وسام الثناء، تقديراً لاستجابته السريعة وكفاءته الطبية. 

وحضر الحفل المواطن الإيطالي الذي تم إنقاذه سيرجيو فينديتيلي (74 عاماً) وابنته فينتشينزا.


وأعربت فينتشينزا عن امتنانها العميق للدكتور مينا، مؤكدة أن تدخله الحاسم منح أبناءها الثلاثة فرصة احتضان جدهم مجدداً.
وقد حظيت الواقعة باهتمام واسع، حيث نشرت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية قصة الطبيب المصري الذي أنقذ حياة المواطن سيرجيو.


من جانبه، قال السفير بسام راضي إنه حرص بكل سعادة على استقباله وتكريمه تقديراً واحتراماً لشخصه وتصرفه الإنساني النبيل، ليكون نموذجاً وواجهة مشرفة للمصريين في الخارج أينما وجدوا.
فيما أكد الدكتور مينا ثروت أنه أدى واجبه كطبيب وكإنسان، معرباً عن شكره للسفير على هذه اللفتة الطيبة.

السفير بسام راضي السفير المصري في إيطاليا طبيب مصري روما

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