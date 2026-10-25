البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر

حدد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، يوم 9 نوفمبر لإقامة منافسات بطولة الجمهورية للكبار والناشئين للسباحة خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، بنادي 6 أكتوبر، بمشاركة ما يقرب 20 نادي من المشاركين في أنشطة اللجنة البارالمبية.

وتأتي إقامة البطولة في إطار خطة اللجنة البارالمبية لتنظيم المنافسات المحلية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة في البطولات الرسمية، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني ورفع معدلات التنافس بينهم.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الهيئات والأندية المهتمة بالأنشطة البارالمبية، في ظل حرص اللجنة على استمرار تنظيم البطولات المحلية ودعم انتشار الرياضات البارالمبية بين اللاعبين.