9 لاعبين.. الغيابات تضرب برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

يفتقد برشلونة وريال مدريد عددًا من العناصر المهمة خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في ظل سعي كل فريق لحصد النقاط الثلاث في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويخوض برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، المباراة في ظل غياب خمسة لاعبين، هم أندرياس كريستنسن، وداني أولمو، وروني باردجي، وإريك جارسيا، وجول كوندي، لأسباب تتعلق بالإصابات العضلية وإصابات الركبة والكاحل.

ويعاني كريستنسن من إصابة عضلية في الفخذ، بينما يغيب أولمو بسبب إصابة في العضلة المقربة اليسرى، ويبتعد باردجي نتيجة إصابة في الرباط الصليبي للركبة، فيما يعاني إريك جارسيا من إصابة عضلية، ويغيب كوندي بسبب التواء في الكاحل.

في المقابل، يدخل ريال مدريد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الكلاسيكو دون أربعة لاعبين، هم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، إلى جانب فيرلاند ميندي، وراؤول أسينسيو، ورودريغو، بسبب الإصابة.

صراع الصدارة يزيد أهمية الكلاسيكو

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل موقف الفريقين بجدول الدوري، إذ يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ما يمنح الفريق الكتالوني فرصة لتعزيز موقعه في القمة، في حين يتطلع النادي الملكي إلى تقليص الفارق مع منافسه.

ويأتي اللقاء بعد نتائج متباينة للفريقين في دوري أبطال أوروبا؛ إذ خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، بينما حقق ريال مدريد الفوز على لايبزيج الألماني بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 1.