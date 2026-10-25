الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة

علق الإعلامي أحمد شوبير على الأزمة الأخيرة التي أحاطت بأحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الأنباء المتداولة بشأن توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، إلى جانب الحديث عن حدوث مشادة مع بعض الجماهير.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إنه ينظر إلى الأزمة من زاوية الالتزام بالنظام والانضباط داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر يثير علامات استفهام حال صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب بسبب مخالفة النظام.

وأضاف: «هتكلم من ناحية النظام، هو في إيه؟! الأمر عجيب جدًا لو ما ذُكر صحيح وتم توقيع عقوبة كبيرة عليه بسبب مخالفة النظام، مينفعش يحصل كده من أحد كباتن نادي الزمالك».

وتطرق شوبير إلى ما تردد بشأن حدوث مشادة بين أحمد فتوح وبعض جماهير الزمالك، متسائلًا عن مدى صحة هذه الأنباء، وما إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل.

وفي الوقت نفسه، أكد الإعلامي أن من حق الجماهير التعبير عن غضبها وانتقاد اللاعبين، لكن دون اللجوء إلى السباب أو التجاوزات، مشددًا على ضرورة الالتزام بحدود الاحترام المتبادل بين الجماهير واللاعبين.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية الانضباط داخل الفريق، وضرورة احترام الضوابط التي تنظم العلاقة بين اللاعبين والجماهير، بما يحافظ على استقرار النادي ويمنع تفاقم الأزمات.