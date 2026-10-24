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أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن انتظار أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصول عرض من أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لحسم موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء أو الرحيل.

أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن هناك ترقبًا لوصول عرض سعودي لضم أحمد فتوح في يناير المقبل، سواء من خلال التوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو الدخول في مفاوضات تتعلق بمستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المقابل المادي سيكون أحد الملفات المهمة في المفاوضات المنتظرة، في ظل رغبة الأطراف المعنية في الوصول إلى صيغة مالية مناسبة، سواء فيما يتعلق بشروط التعاقد أو قيمة المقابل المادي الذي سيحصل عليه الزمالك نظير الاستغناء عن اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن موقف أحمد فتوح النهائي سيتحدد وفقًا لطبيعة العروض التي ستصل إليه، ومدى التوافق بشأن المقابل المادي، موضحًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل ترقب ما ستسفر عنه تحركات أندية الدوري السعودي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتقالات الشتوية، في ظل ارتباط مستقبل اللاعب بمدى جدية العروض المنتظرة وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إدارة الزمالك.

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