لأول مرة منذ 2017.. الزمالك يتصدر التصنيف في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك التصنيف الأول للمرة الأولى منذ 2017 قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها الاربعاء القادم.

وحجز بيراميدز والزمالك مكانهم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نجاحهم في عبور الدور التمهيدي بسهولة دون منافسة تذكر.

وتواجد الزمالك وبيراميدز ضمن التصنيف الأول قبل قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد كل منهم على رأس المجموعة بجوار الترجي التونسي ونهضة بركان اللذان حجزا مقعدهما في التصنيف الأول.

في حين جاءت أندية التصنيف الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي: الهلال السوداني، سيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

والتصنيف الثالث: مولودية الجزائر وتي بي مازيمبي الكوتغولي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيا وأسيك ميموزا " كوت ديفوار".

التصنيف الرابع كالتالي: النادي الأفريقي التونسي والمريخ السوداني مع أندية حوريا كوناكري غينيا وسان بيدرو "كوت ديفوار" ونواذيبو "موريتانيا".

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في مصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في السادس من أكتوبر.