وفاة 4 وإصابة 60 شخصاً .. الصحة تدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حادثي تصادم بطريق الصعيد

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تداعيات حادثين مروريين وقعا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على طريق الصعيد الشرقي، باتجاه محافظة أسيوط.

شمل الحادث الأول تصادم ميني باص تابع لأحد النوادي الرياضية بأسيوط مع سيارة نقل، أثناء عودة الميني باص من بطولة للعبة الجودو بمحافظة القاهرة، فيما وقع الحادث الثاني بين أتوبيس سوبر جيت وسيارة نصف نقل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ50 سيارة إسعاف إلى موقعي الحادثين، حيث تم نقل 48 مصابًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى تكامل الشيخ فضل، لإجراء الفحوصات والتقييم الطبي اللازم، بينما طلب 12 مصابًا النقل بوسائل خاصة، مضيفا أن الحادثين أسفرا عن وفاة 4 مواطنين.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الصحة والسكان وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة من موقعي الحادثين، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي اللازم، وتسخير الإمكانات المتاحة للتعامل مع الموقف بكفاءة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الأرقام مبدئية، وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.