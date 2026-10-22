وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، ممثلي احدى شركات الأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

دعم المنظومة الصحية

ورحب الوزير بالحضور، معربًا عن تقديره للتعاون والتنسيق في عدد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا أن توطيد أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار يسهمان في دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير أكد حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وسبل التوسع في قطاع الأدوية، لاسيما في مجال التصنيع الدوائي، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم زيادة الإنتاج، في ضوء القاعدة السكانية الكبيرة التي توفر طلبًا محليًا واسعًا.

وتابع أن الجانبين ناقشا الإمكانات التي تتمتع بها مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة رئيسية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، بما يعزز فرص التوسع في تصنيع الأدوية واللقاحات.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية مواصلة بحث فرص التعاون المشترك في مجال تصنيع الأدوية واستكشاف مجالات استثمارية جديدة بالقطاع الصحي، بما يسهم في دعم الصناعة الدوائية في مصر وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.