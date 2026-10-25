بمشاركة 2500 جندي.. أكبر مناورة إنزال جوي «بريطانية - فرنسية» في ألمانيا | اعرف السبب

شارك أكثر من 2500 جندي بريطاني وفرنسي في مناورة حربية كبرى في ألمانيا هي الأولى من نوعها، بهدف اختبار كيفية الدفاع عن أراضي حلف الناتو ضد أي هجوم محتمل.



وشهدت العملية واحدة من أكبر عمليات الإنزال الجوي البريطانية منذ عقدين، حيث قفز 600 مظلي بريطاني وفرنسي من طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز A400M.

مناورة حربية مشتركة لقوات بريطانية وفرنسية بألمانيا

تصاعد التوتر مع روسيا



ويأتي التمرين المشترك في وقت يشهد توتراً متزايداً في أوروبا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا واتهام الكرملين بالوقوف وراء أعمال تخريب وحرائق واغتيالات في دول أوروبية.

كما يأتي بعد أيام من كشف باريس عن انضمام طائرات بريطانية إلى نظيراتها الفرنسية في أول تمرين مشترك يشمل القدرة النووية المحمولة جواً لفرنسا.

اختبار لمواجهة المسيّرات والحرب الإلكترونية



وحملت المناورة اسم "راينو تيتان"، وأجريت في مركز التدريب العسكري "سينيلاجر" بألمانيا، حيث اختبرت جاهزية اللواء 16 للهجوم الجوي البريطاني في مواجهة عدو يستخدم الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية، وهي التكنولوجيا التي يُتوقع أن تستخدمها روسيا في أي مواجهة.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج إن التهديدات الحديثة تتطلب "نهجاً حديثاً ومحدثاً للحرب" وأن القوات البريطانية تستعد وفقاً لذلك.



وأضاف: "إلى جانب حلفائنا الفرنسيين والألمان، تُظهر هذه التدريبات واسعة النطاق أننا نستطيع توفير قوة جوية سريعة وواسعة النطاق في أي مكان تكون فيه الحاجة إليها للدفاع عن أراضي الناتو. هذا المزيج من القوات والمعدات المتخصصة هو المطلوب لردع خصومنا والحفاظ على سلامة بريطانيا وحلفائنا".



من جانبه، قال العميد إد كارترايت، قائد اللواء 16 للهجوم الجوي، إن التمرين "قدم تحدياً واقعياً للدفاع عن أراضي الناتو ووضعنا في مواجهة عدو يستخدم الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية، وهو ما سنواجهه في ساحة المعركة الحديثة".

مشاركة مروحيات شينوك وقدرات جديدة

وشاركت ثلاث مروحيات شينوك تابعة لسلاح الجو الملكي في التدريب، ونفذت مهام شملت نقل محطة استقبال طبية جواً.



وعلى مدار العام ونصف الماضي، كثفت القوات البريطانية تدريباتها، منتقلة من التدريب الأساسي على القفز بالمظلات إلى الطيران التشكيلي وعمليات الإنزال الجماعي المحاكاة والتوصيل المتكامل للأفراد والإمدادات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة تجهيز طائرات شينوك وA400M لمهام مكافحة الحرائق، لتوفير أول قدرة عسكرية جوية دائمة لمكافحة الحرائق في المملكة المتحدة.



كما وافقت وزارة الدفاع هذا الشهر على تمديد عقد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني مع شركة إيرباص لزيادة عدد طائرات A400M الجاهزة للمهام يومياً من 10 إلى 13 طائرة بحلول نهاية عام 2027.