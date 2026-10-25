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حمزة عبدالكريم ليس الأول.. نجوم عرب شاركوا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حمزة عبدالكريم ليس الأول.. نجوم عرب شاركوا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

يقترب الدولي المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، من فرصة استثنائية قد تضع اسمه في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، عندما يلتقي الفريق الكتالوني مع غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقد يصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يشارك في مباراة رسمية بين برشلونة وريال مدريد، حال حصوله على فرصة الظهور في المواجهة المرتقبة، لينضم إلى قائمة من اللاعبين أصحاب الأصول العربية الذين ارتدوا قمصان الفريقين وشاركوا في واحدة من أشهر مباريات كرة القدم العالمية.

نجوم من أصول عربية ارتدوا قميص ريال مدريد

شهد تاريخ ريال مدريد مشاركة عدد من اللاعبين الذين ينحدرون من أصول عربية، وترك بعضهم بصمات واضحة في مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويأتي المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الحالي، ضمن هذه القائمة، بعدما ولد في إسبانيا واختار تمثيل المنتخب المغربي على المستوى الدولي، وشارك في عدد من المواجهات أمام برشلونة.

كما يبرز الفرنسي كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، الذي يعد من أبرز نجوم ريال مدريد السابقين، بعدما خاض 26 مباراة كلاسيكو بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 8 أهداف.

وارتبط اسم بنزيما أيضًا بأحد الأهداف المبكرة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سجل هدفًا في شباك برشلونة بعد مرور 22 ثانية فقط خلال عام 2011، وفقًا للأرقام الواردة.

ومن بين الأسماء البارزة أيضًا الفرنسي زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية، الذي واجه برشلونة لاعبًا في 9 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا، قبل أن يواجه الفريق الكتالوني لاحقًا من مقعد المدير الفني لريال مدريد.

وضمت القائمة كذلك الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط ريال مدريد السابق، الذي ينحدر من أصول تونسية، وشارك في مباريات الكلاسيكو، كما سجل هدفًا في شباك برشلونة بملعب كامب نو عام 2012.

نجوم من أصول عربية دافعوا عن ألوان برشلونة

على الجانب الآخر، ارتدى قميص برشلونة عدد من اللاعبين أصحاب الأصول العربية، الذين شاركوا في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويتصدر القائمة لامين يامال، نجم برشلونة الحالي، الذي ولد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وأصبح أحد أبرز العناصر الشابة في الفريق الكتالوني، بفضل قدراته الفنية ومساهماته الهجومية في المباريات الكبرى.

كما شهدت قائمة برشلونة مشاركة الهولندي إبراهيم أفيلاي، صاحب الأصول المغربية، الذي ترك بصمة في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا عام 2011، بعدما صنع هدفًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة الفريقين.

ومن الأسماء التي ارتدت قميص برشلونة أيضًا منير الحدادي، خريج أكاديمية «لاماسيا»، الذي ينحدر من أصول مغربية، وحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في مواجهة ريال مدريد.

لامين يامال.. نجم برشلونة صاحب الجذور المغربية

فرض لامين يامال نفسه أحد أبرز نجوم برشلونة في السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات لافتة رغم صغر سنه، ليصبح عنصرًا مؤثرًا في المواجهات الكبرى، وعلى رأسها مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، لكنه اختار تمثيل المنتخب الإسباني، الذي توج معه ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2024.

ومع تزايد مشاركاته في مواجهات برشلونة وريال مدريد، أصبح يامال أحد أبرز الأسماء المرتبطة بحضور اللاعبين أصحاب الأصول العربية في الكلاسيكو، في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور المصري إمكانية ظهور حمزة عبد الكريم في المواجهة المقبلة.

هل يكتب حمزة عبد الكريم اسمه في تاريخ الكلاسيكو؟

تتوقف إمكانية دخول حمزة عبد الكريم التاريخ على حصوله على فرصة المشاركة أمام ريال مدريد، في ظل أهمية المباراة وحسابات الجهاز الفني لبرشلونة.

وفي حال ظهوره خلال اللقاء، فقد يصبح اللاعب المصري أول مصري يشارك في الكلاسيكو، وهو ما يمنحه فرصة لافتة في مسيرته الكروية، ويضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ المواجهة الأشهر في كرة القدم الإسبانية.

وتبقى مشاركة اللاعب في المباراة مرهونة بقرار الجهاز الفني، بينما تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو لمعرفة ما إذا كان حمزة عبد الكريم سيتمكن من تحقيق هذه الخطوة التاريخية.

حمزة عبد الكريم برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد الدوري الإسباني

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