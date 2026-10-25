ماليزيا تؤكد التزامها بمساعدة إندونيسيا في التصدي لمشكلة الضباب الدخاني

أكد نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي، اليوم الأحد، أن ماليزيا لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة لإندونيسيا لمعالجة مشكلة الضباب الدخاني العابر للحدود الناجمة عن حرائق الغابات والذي يؤثر على البلاد.

وقال أحمد زاهد - في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - إن هذه المشكلة تتسبب في معاناة الدول المجاورة، لا سيما ماليزيا، من الآثار السلبية للضباب الدخاني على الصحة، خاصة بين أولئك الذين يعانون من حالات مرتبطة بالحساسية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن التواصل الثنائي قد بدأ بالفعل على أعلى المستويات مع الحكومة الإندونيسية لمناقشة الوضع الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية قد نشرت أكثر من 16 ألف فرد إلى جانب طائرات متنوعة ومروحيات لإطفاء الحرائق، إلا أن العمليات الجوية تواجه تحديات؛ بسبب ضعف الرؤية.

وقد تسببت حرائق الغابات والأراضي الواسعة في إندونيسيا في أزمة ضباب دخاني حادة خلال العام الجاري، أثّرت بشكل مباشر على البيئة والصحة العامة في المنطقة.