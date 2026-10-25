الاتحاد الآسيوي يغيّر موعد كأس آسيا.. نسخة 2032 بداية النظام الجديد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد تعديلات تنظيمية تتضمن نقل بطولة كأس آسيا من نظام إقامتها في السنوات الفردية إلى السنوات الزوجية، بدايةً من نسخة عام 2032، في خطوة تهدف إلى مواءمة روزنامة البطولة مع التغييرات المرتقبة في أجندة المباريات الدولية.

وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي للاتحاد الآسيوي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث وافق أعضاء المؤتمر بالإجماع على تعديلات في النظام الأساسي للاتحاد، شملت ترتيبات تتعلق بدورة الحوكمة والانتخابات ومواعيد المسابقات.

وبموجب التعديل الجديد، تُقام النسخة المقبلة من كأس آسيا في السعودية خلال عام 2027، على أن يبدأ تطبيق نظام السنوات الزوجية مع نسخة 2032.

ولا يعني القرار إيقاف البطولة لمدة خمس سنوات، وإنما تغيير دورة إقامتها لتتوافق مع الروزنامة الدولية الجديدة، مع الحفاظ على استمرارية المسابقة القارية الأهم للمنتخبات الآسيوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تعديلات أوسع أقرها الاتحاد الآسيوي، بهدف تنسيق مواعيد المسابقات مع التطورات المنتظرة في جدول المباريات الدولية، وضمان توافق دورة البطولة مع الترتيبات الإدارية والتنظيمية للاتحاد.