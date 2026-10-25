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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد يبحث عن أول أهدافه مع كونيا سبور أمام جنتشلر بيرليجي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد سمير

يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد اختبارًا جديدًا مع كونيا سبور، عندما يلتقي فريقه مع جنتشلر بيرليجي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي، في مواجهة يتطلع خلالها مهاجم منتخب مصر إلى إنهاء غيابه عن التسجيل وافتتاح رصيده التهديفي بقميص فريقه الجديد.

ويأمل مصطفى محمد استغلال المباراة لاستعادة بريقه الهجومي، بعدما انتقل إلى كونيا سبور قادمًا من نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بحثًا عن فرصة جديدة لإثبات قدراته في الملاعب التركية.

ولم يحصل المهاجم المصري على فرص مشاركة كبيرة منذ انضمامه إلى الفريق، إذ اقتصرت بعض مشاركاته على دقائق محدودة، وهو ما يجعله بحاجة إلى استثمار الفرص المتاحة أمامه لإقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على دور أكبر داخل التشكيل الأساسي.

خسارة الجولة الماضية تزيد أهمية المواجهة

وكان مصطفى محمد قد شارك بديلًا في مباراة كونيا سبور أمام آميد سبورتيف، التي أقيمت يوم 17 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة، ودخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 63، قبل أن يتلقى فريقه خسارة بهدف دون رد.

ويسعى كونيا سبور إلى تجاوز هذه النتيجة والعودة إلى طريق الانتصارات، بينما يتطلع المهاجم المصري إلى تقديم إضافة هجومية تساعد فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، مستفيدًا من قدراته في التحرك داخل منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات.

هدف جديد يعيد مصطفى محمد إلى الواجهة

وتحمل المباراة أهمية خاصة لمصطفى محمد، الذي يطمح إلى تسجيل أول أهدافه مع كونيا سبور، وإنهاء فترة الغياب عن الشباك منذ انتقاله إلى الفريق التركي، بما يمنحه دفعة معنوية في بداية تجربته الجديدة.

كما يتطلع مهاجم منتخب مصر إلى استعادة مستواه التهديفي خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على مكان أساسي مع فريقه، أملًا في تعزيز فرص عودته إلى حسابات المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

مصطفى محمد كونيا سبور جنتشلر بيرليجي الدوري التركي مهاجم منتخب مصر منتخب مصر

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