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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روان العربي تتوج بلقب بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026 للإسكواش

روان العربي
روان العربي
إسلام مقلد

واصلت روان العربي، لاعبة نادي وادى دجلة للإسكواش، تألقها في بطولة فينوس  ABC المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا كبيراً في الدور النهائي للبطولة على منافستها أمينة الريحاني، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 5-11، 8-11، 6-11 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل روان العربي تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، لتعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش حول العالم.

جدير بالذكر أن بطولة فينوس  ABC المفتوحة 2026 تُقام في كراتشي، في باكستان، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية  82,000 دولار أمريكي، بواقع 41,000 دولار لفئة الرجال  ومثلها للسيدات. 

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Copper PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

روان العربي اسكواش بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026

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