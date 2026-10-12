عرفي وعسل على القمة.. مصر تواصل السيطرة على تصنيف الاسكواش العالمي في أكتوبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر الجاري، الذي شهد استمرار الهيمنة المصرية على صدارة منافسات الرجال والسيدات، بعدما احتفظت البطلة أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، بالمركز الأول في تصنيف السيدات، فيما واصل مصطفى عسل تربعه على قمة تصنيف الرجال.

مصر تواصل السيطرة

وشهد تصنيف السيدات استمرار أمينة عرفي في المركز الأول، متقدمة على مواطنتها هانيا الحمامي التي جاءت في المركز الثاني، بينما احتلت نور الشربيني المركز الثالث، لتواصل اللاعبات المصريات حضورهن القوي في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي.

جاءت الأمريكية أوليفيا ويفر في المركز الرابع، تلتها الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام في المركز الخامس، ثم المصرية فيروز أبو الخير في المركز السادس، واليابانية ساتومي واتنبي في المركز السابع.

واحتلت الإنجليزية جورجينا كيندي المركز الثامن، تلتها البلجيكية تيني جليس في المركز التاسع، بينما جاءت الأمريكية أماندا صبحي في المركز العاشر.

**تصنيف الرجال.. مصطفى عسل يحافظ على الصدارة**

حافظ المصري مصطفى عسل على المركز الأول عالميًا، متفوقًا على النيوزيلندي بول كول صاحب المركز الثاني، والبيروفي دييجو إلياس الذي حل ثالثًا.

وجاء المصري كريم عبد الجواد في المركز الرابع، يليه الفرنسي فيكتور كروين في المركز الخامس، بينما احتل محمد زكريا المركز السادس، وجاء يوسف إبراهيم في المركز السابع.

واحتل الويلزي جويل ميكين المركز الثامن، تلاه الإنجليزي مروان الشوربجي في المركز التاسع، فيما أكمل المصري علي أبو العينين قائمة العشرة الأوائل باحتلاله المركز العاشر.

ويعكس التصنيف الجديد استمرار الحضور المصري القوي في الاسكواش العالمي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المصريين ضمن قائمة العشرة الأوائل، إلى جانب مواصلة أمينة عرفي ومصطفى عسل الانفراد بصدارة التصنيفين في شهر أكتوبر.