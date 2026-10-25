2.5 مليار جرعة في عام واحد.. ارتفاع الجرائم المرتبطة بالكوكايين في بريطانيا

تتزايد الجرائم المرتبطة بالكوكايين في بريطانيا بشكل مقلق مع ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى مستويات قياسية.

وكشف تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن تحليلات مياه الصرف الصحي في إنجلترا تشير إلى أن السكان تناولوا نحو 2.5 مليار جرعة من المخدر خلال عام واحد فقط.

وأظهرت البيانات أن الشرطة البريطانية سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% في الجرائم المرتبطة بالمخدرات من الفئة (أ) منذ عام 2019، فيما تقدر وزارة الداخلية أن استهلاك الكوكايين ارتفع بنسبة 26% منذ عام 2021.

سوق بـ 10 مليارات جنيه إسترليني

ويُعد الكوكايين منبهاً قوياً ومسبباً للإدمان، يسبب النشوة والثقة المفرطة والقلق والبارانويا، وحذر خبراء من أن تعاطيه يفاقم الأوضاع المتوترة ويدفع لارتكاب أعمال عنف.ويُعزى ارتفاع الاستهلاك في السنوات الأخيرة جزئياً إلى انخفاض أسعاره تاريخياً مع الحفاظ على نقاء عالٍ.

وتشير التحليلات إلى أن سكان إنجلترا استهلكوا 123 ألف كيلوغرام من الكوكايين في الفترة من 2024 إلى 2025، بقيمة سوقية تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني.

العنف والمخدرات.. أرقام صادمة

وسجلت الشرطة ما لا يقل عن 29,922 جريمة ذُكر فيها مصطلح "كوكايين" في عام 2025، بمعدل 63.4 جريمة لكل 100 ألف نسمة، ارتفاعاً من 57.7 في عام 2019، مع توقعات بارتفاعه مجدداً في 2026 إلى نحو 64 جريمة لكل 100 ألف نسمة، بزيادة تتجاوز 10% في سبع سنوات.

وقال مارتن جالاجر، خبير الجريمة المنظمة وضابط الشرطة السابق في اسكتلندا: "لقد تحول الكوكايين من كونه مخدر النخبة الاجتماعية إلى شيء يتم تناوله من خزان المرحاض في حانة محلية".

وكانت غالبية الجرائم جرائم مخدرات، لكن 18% منها كانت جرائم عنف شملت المطاردة والتحرش وقضية قتل واحدة، فيما شكلت الجرائم الجنسية أقل من 4% وتضمنت 344 حالة اغتصاب.

العنف الأسري والقيادة تحت التأثير

وتُبرز إحصائيات منفصلة دور الكوكايين في العنف الأسري، حيث أظهرت اختبارات الشرطة لنحو ستة من كل عشرة موقوفين بتهمة العنف المنزلي وجود الكوكايين في عيناتهم بين يوليو 2025 ويونيو 2026، وهي نتائج تتطابق مع دراسة تجريبية عام 2023 وجدت أن 59% من المشتبه بهم كانت نتائجهم إيجابية للكوكايين أو المواد الأفيونية.

وفي هذا السياق، قال هاري سومنال، أستاذ تعاطي المخدرات بجامعة ليفربول جون مورس: "لم تجد المراجعات العلمية دليلاً قوياً على أن الكوكايين يحفز العنف بشكل مباشر، لكن الجناة والناجين يصفون أن تعاطيه يفاقم فقدان السيطرة والغيرة، مما يجعل الإساءة أكثر تواتراً وشدة".

كما كشفت بيانات وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) أن جرائم القيادة تحت تأثير المخدرات تجاوزت جرائم القيادة تحت تأثير الكحول لأول مرة العام الماضي، حيث سُجلت 30,707 مخالفة مخدرات بزيادة 28% منذ 2022، مقابل 29,769 مخالفة كحول بانخفاض 17%.

تحذير أمني: السوق مبني على العنف والاستغلال

وحذر بول كورت، نائب رئيس الشرطة ونائب رئيس قسم المخدرات في مجلس رؤساء الشرطة الوطني، من أن الطلب على المخدرات يدعم "سوقاً إجرامية مربحة للغاية مبنية على العنف والاستغلال والترهيب"، مؤكداً أن إنفاذ القانون وحده لا يكفي.

وأضاف: "علينا أن نخفض الطلب ونمنع الناس من الانجرار إلى تعاطي المخدرات، ونقلل الضرر، ونضمن حصول المدمنين على العلاج والدعم".

وخلص تقرير مستقل للمجلس الاستشاري المعني بإساءة استخدام المخدرات العام الماضي إلى أن المملكة المتحدة تفتقر إلى استراتيجية منسقة للوقاية مع تمويل مخصص، رغم الأدلة الدولية على فعالية برامج الوقاية.