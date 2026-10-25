قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عاطل يمارس أعمال البلطجة على حارسي العقارات بالإسكندرية
بوتين يرفض اتهام روسيا بالوقوف وراء احتجاجات أوروبا: مبالغة واضحة
تحذير أمني سعودي صارم.. ممنوع تصوير مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات
برلمانية: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية فرصة لحماية الأطفال وإنهاء معاناة الأسر
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير أمني سعودي صارم.. ممنوع تصوير مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
القسم الخارجي

حذر الدفاع المدني السعودي من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض فاعله للمساءلة القانونية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر عن مناطق الطائف وجازان بعد إنذارات سابقة بوجود الخطر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك في ظل استمرار هجمات الفصائل اليمنية التي تستهدف مناطق متعددة في المملكة ولم يقتصر الاستهداف على المنشآت العسكرية، وإنما طال المنشآت المدنية والمقدسة حيث شنت الفصائل اليمنية هجوما قبل أسابيع استهدف محطة الكهرباء الخاصة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

تحذير أمني سعودي الدفاع المدني السعودي صواريخ باليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

ترشيحاتنا

وكيل تعليم الأقصر يتفقد 3 مدارس ابتدائية ويؤكد: إتقان القراءة والكتابة أولوية المرحلة الأولى

وكيل تعليم الأقصر يتفقد 3 مدارس ويؤكد: إتقان القراءة والكتابة أولوية المرحلة الأولى

نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة إجراءات حصر الأراضي الواقعة بمحور شمال الأقصر

اجتماع لمناقشة إجراءات حصر الأراضي الواقعة بمحور شمال الأقصر

«شفاء الأورمان» بالأقصر يختتم البرنامج التدريبي المتطور لطلاب التمريض ويوزع شهادات التقدير

شفاء الأورمان بالأقصر يختتم البرنامج التدريبي المتطور لطلاب التمريض ويوزع شهادات التقدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد