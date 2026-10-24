سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التداول المقدمة، وسجلت العملة الأمريكية مستويات تجاوزت 55 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط اهتمام المستثمرين والمتعاملين بمتابعة أسعار الصرف والتغيرات التي تطرأ عليها.

وتراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية، وفقًا للبيانات الواردة، بين 55.23 و55.27 جنيه للشراء، وبين 55.33 و55.38 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي سعرًا موحدًا بلغ 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.

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ما سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك؟

تختلف أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري من بنك إلى آخر وفقًا للأسعار المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية، وتوضح البيانات الواردة تقارب أسعار الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مع وجود فروق بين بعض المؤسسات المصرفية في سعري الشراء والبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع استمرار تداول الأسعار عند مستويات تجاوزت 55 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

وتشمل الأسعار الواردة البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الإفريقي، مع تسجيل فروق في الأسعار المعلنة بين بعض هذه المؤسسات.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المقدمة.

ويُعد سعر الدولار في البنك المركزي من المؤشرات التي يتابعها المهتمون بحركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة، بهدف التعرف على مستويات الشراء والبيع والفروق المسجلة بين المؤسسات المصرفية.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.

ويتطابق السعر المسجل في البنك الأهلي المصري مع الأسعار الواردة لكل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وهو ما يعكس تقارب الأسعار المعلنة في هذه البنوك وفقًا للبيانات المقدمة.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك الإسكندرية، وفقًا للبيانات الواردة.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة لعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بمتابعة أي تغيرات تطرأ على أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه، ومقارنة أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بحسب الأرقام الواردة في بيانات أسعار الصرف اليوم السبت.

ويتساوى السعر المعلن في البنك التجاري الدولي مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وفقًا للمعلومات المقدمة، بما يتيح للمتابعين مقارنة أسعار الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة.

كم سجل الدولار في بنك نكست اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

وتختلف هذه الأسعار عن المستويات المسجلة في البنوك الأخرى المذكورة في التقرير، إذ جاءت أسعار الشراء والبيع في بنك نكست عند مستويات أقل من الأسعار الواردة لبقية المؤسسات المصرفية، وهو ما يجعل مراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل إجراء أي معاملة أمرًا مهمًا للمتعاملين.

ما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات اليوم.

وجاء سعر الشراء في المصرف عند مستوى 55.27 جنيه، وهو المستوى الأعلى ضمن نطاق أسعار الشراء المذكور في مقدمة البيانات، بينما بلغ سعر البيع 55.37 جنيه، بما يوضح الفروق المسجلة بين المصرف وعدد من البنوك الأخرى.

كم بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المقدمة.

ويتطابق هذا السعر مع الأسعار الواردة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، في حين تختلف الأسعار المعلنة في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست عن هذه المستويات.

لماذا يتابع المواطنون سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تحظى أسعار الدولار باهتمام واسع لدى المتعاملين في السوق المصرية، نظرًا إلى أهمية متابعة سعر العملة الأمريكية عند إجراء معاملات الصرف أو مقارنة الأسعار المعلنة في المؤسسات المصرفية، كما يحرص المستثمرون والمهتمون بالشأن الاقتصادي على متابعة تحركات سعر الشراء وسعر البيع والفروق بين البنوك.

وتتيح مقارنة الأسعار المعلنة التعرف على السعر الذي يقدمه كل بنك، مع ضرورة التحقق من الأسعار السارية لدى المؤسسة المصرفية المعنية قبل تنفيذ المعاملة، خاصة أن الأسعار قد تختلف باختلاف البنك وتوقيت التحديث.

وفي ختام متابعة سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، توضح البيانات الواردة تسجيل البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.