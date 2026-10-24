قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماوي طوق نجاة للأحمر.. هل ينقذ بيراميدز حلم الأهلي في مونديال 2029 بعد خروج صن داونز؟
برلماني: مخرجات منتدى مصر يجب أن تتحول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التداول المقدمة، وسجلت العملة الأمريكية مستويات تجاوزت 55 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط اهتمام المستثمرين والمتعاملين بمتابعة أسعار الصرف والتغيرات التي تطرأ عليها.

وتراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية، وفقًا للبيانات الواردة، بين 55.23 و55.27 جنيه للشراء، وبين 55.33 و55.38 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي سعرًا موحدًا بلغ 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنوك

ما سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك؟

تختلف أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري من بنك إلى آخر وفقًا للأسعار المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية، وتوضح البيانات الواردة تقارب أسعار الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مع وجود فروق بين بعض المؤسسات المصرفية في سعري الشراء والبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع استمرار تداول الأسعار عند مستويات تجاوزت 55 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

وتشمل الأسعار الواردة البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الإفريقي، مع تسجيل فروق في الأسعار المعلنة بين بعض هذه المؤسسات.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المقدمة.

ويُعد سعر الدولار في البنك المركزي من المؤشرات التي يتابعها المهتمون بحركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة، بهدف التعرف على مستويات الشراء والبيع والفروق المسجلة بين المؤسسات المصرفية.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.

ويتطابق السعر المسجل في البنك الأهلي المصري مع الأسعار الواردة لكل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وهو ما يعكس تقارب الأسعار المعلنة في هذه البنوك وفقًا للبيانات المقدمة.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك الإسكندرية، وفقًا للبيانات الواردة.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة لعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بمتابعة أي تغيرات تطرأ على أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه، ومقارنة أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بحسب الأرقام الواردة في بيانات أسعار الصرف اليوم السبت.

ويتساوى السعر المعلن في البنك التجاري الدولي مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وفقًا للمعلومات المقدمة، بما يتيح للمتابعين مقارنة أسعار الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة.

كم سجل الدولار في بنك نكست اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

وتختلف هذه الأسعار عن المستويات المسجلة في البنوك الأخرى المذكورة في التقرير، إذ جاءت أسعار الشراء والبيع في بنك نكست عند مستويات أقل من الأسعار الواردة لبقية المؤسسات المصرفية، وهو ما يجعل مراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل إجراء أي معاملة أمرًا مهمًا للمتعاملين.

ما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات اليوم.

وجاء سعر الشراء في المصرف عند مستوى 55.27 جنيه، وهو المستوى الأعلى ضمن نطاق أسعار الشراء المذكور في مقدمة البيانات، بينما بلغ سعر البيع 55.37 جنيه، بما يوضح الفروق المسجلة بين المصرف وعدد من البنوك الأخرى.

كم بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المقدمة.

ويتطابق هذا السعر مع الأسعار الواردة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، في حين تختلف الأسعار المعلنة في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست عن هذه المستويات.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

لماذا يتابع المواطنون سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تحظى أسعار الدولار باهتمام واسع لدى المتعاملين في السوق المصرية، نظرًا إلى أهمية متابعة سعر العملة الأمريكية عند إجراء معاملات الصرف أو مقارنة الأسعار المعلنة في المؤسسات المصرفية، كما يحرص المستثمرون والمهتمون بالشأن الاقتصادي على متابعة تحركات سعر الشراء وسعر البيع والفروق بين البنوك.

وتتيح مقارنة الأسعار المعلنة التعرف على السعر الذي يقدمه كل بنك، مع ضرورة التحقق من الأسعار السارية لدى المؤسسة المصرفية المعنية قبل تنفيذ المعاملة، خاصة أن الأسعار قد تختلف باختلاف البنك وتوقيت التحديث.

سعر الدولار اليوم

وفي ختام متابعة سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، توضح البيانات الواردة تسجيل البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار السبت 24 أكتوبر 2026 سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في CIB

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من المحاضرات

الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية ودينية للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق

دورة تأهيل المقبلين على الزواج

دار الإفتاء تفتح باب التسجيل في برنامج «لتسكنوا إليها» لتأهيل المقبلين على الزواج

روح الميت تنزل السبت

هل روح الميت تنزل حتى ظهر السبت وتزور بيته؟.. باقي 90 دقيقة

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد