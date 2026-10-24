الدولار يقترب من 55.40 جنيه للبيع في البنوك.. أعلى سعر يسجل 55.37 جنيها

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، وسجل أعلى سعر معلن ضمن القائمة المتاحة 55.27 جنيها للشراء و55.37 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل الدولار أعلى سعر له عند 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وسايب، وبيت التمويل الكويتي، وHSBC.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار عند 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى، من بينها التجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية.

أقل سعر للدولار في البنوك

على الجانب الآخر، سجل بنك نكست أقل سعر للدولار ضمن الأسعار الواردة، عند 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي عند 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 55.22 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، على أن تستأنف البنوك تحديث أسعار الصرف مع عودة العمل بالجهاز المصرفي.