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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد تخطيه الـ55.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وتوقف التداولات المصرفية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات العملة الأمريكية وأسعار الصرف المعلنة داخل القطاع المصرفي.

وسجل البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، ليأتي أعلى سعر للبيع بين البنوك، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

وتظل أسعار الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى باهتمام الأفراد والشركات، نظرًا لارتباط الدولار بتكلفة العديد من السلع المستوردة وحركة التجارة الخارجية، فضلًا عن تأثيره في حسابات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو تتعامل بالعملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، المستويات التالية:

  • سعر الدولار للشراء: 55.24 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.38 جنيه.

وجاء البنك المركزي المصري في مقدمة البنوك من حيث سعر البيع، بعدما بلغ 55.38 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 55.24 جنيه.

وتحظى أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي باهتمام كبير، باعتبارها أحد المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في القطاع المصرفي عند تقييم حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.25 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.35 جنيه.

ويأتي البنك الأهلي المصري ضمن البنوك التي سجلت مستويات متقاربة في أسعار العملة الأمريكية، مقارنة بالسعر المعلن لدى البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام المعلنة ضمن بيانات أسعار الصرف اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.23 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.33 جنيه.

وتُظهر هذه المستويات أن سعر الشراء في بنك مصر جاء أقل قليلًا من الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، كما جاء سعر البيع عند 55.33 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، ليسجل المستوى نفسه المعلن في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار اليوم

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.25 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.35 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، نحو 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

وتفصيل الأسعار كالتالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.25 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.35 جنيه.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مطابقًا للأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، وفقًا للبيانات المتاحة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.27 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.37 جنيه.

وبذلك سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء بين البنوك المذكورة في البيانات، عند 55.27 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55.37 جنيه، بفارق قرش واحد عن سعر البيع المعلن لدى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المعلنة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.25 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.35 جنيه.

ويتطابق السعر المعلن في بنك البركة مع الأسعار المسجلة لدى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار المعلنة كما يلي:

  • سعر الدولار للشراء: 55.25 جنيه.
  • سعر الدولار للبيع: 55.35 جنيه.

وبذلك جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى.

سعر الدولار اليوم في البنوك

مقارنة أسعار الدولار اليوم في البنوك 

توضح الأسعار المعلنة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 اختلافات محدودة بين البنوك في سعر شراء الدولار وسعر بيعه، وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • البنك المركزي المصري: 55.24 جنيه للشراء، و55.38 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، و55.33 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.
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