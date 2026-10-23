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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 23-10-2026 بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارًا بدون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 54.6 جنيها للشراء و 54.7 جنيها للبيع في بنك نكست.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيها للشراء و 55.3 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.22 جنيها للشراء و 55.32 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة،أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، مصر".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه

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