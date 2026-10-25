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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وجوه جديدة وضغوط هائلة.. أسماء تستعد لظهورها الأول في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الكلاسيكو
الكلاسيكو
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى الأسماء الجديدة المرشحة لخوض تجربتها الأولى في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في المواجهة المرتقبة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وسط ترقب لما قد تقدمه الصفقات الجديدة والعناصر الشابة في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن قائمة المرشحين للظهور الأول في الكلاسيكو تضم عددًا من اللاعبين في صفوف الفريقين، بعد التغييرات التي شهدتها تشكيلتاهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجوه جديدة في صفوف برشلونة

يبرز رودري وأنتوني جوردون ضمن الأسماء المرشحة للمشاركة مع برشلونة، فيما يترقب كريم أديمي وجابرييل جيسوس فرصتهما للمشاركة في المواجهة، بحسب ظروف المباراة والقرارات الفنية للمدرب هانز فليك.

كما تضم قائمة الأسماء المرشحة للظهور الأول في الكلاسيكو بقميص برشلونة الموهبتين الشابتين حمزة عبد الكريم وبريان فارينياس، إلى جانب تشافي إسبارت ودومينيك ليفاكوفيتش.

وتختلف فرص المشاركة بين هذه الأسماء؛ إذ يبرز رودري ضمن المرشحين للبدء أساسيًا، بينما تبدو مهمة حمزة عبد الكريم وبريان فارينياس أصعب في الحصول على فرصة للظهور أمام ريال مدريد، في انتظار القرارات النهائية للمدرب هانز فليك.

كما قد يحصل تشافي إسبارت على فرصة للمشاركة في ظل الغيابات الدفاعية، بينما يمثل دومينيك ليفاكوفيتش خيارًا إضافيًا في قائمة الفريق الكتالوني.

ريال مدريد يترقب بصمة صفقاته الجديدة

على الجانب الآخر، يبرز يان ديوماندي ضمن الأسماء المرشحة للظهور في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، خاصة مع غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة للمشاركة أيضًا مارك كوكوريا وإبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، فيما تظل المنافسة قائمة على بعض المراكز، مع وجود خيارات هجومية وتكتيكية أخرى، من بينها إندريك وبرناردو سيلفا وكارلوس إسبِي.

وتتجه الأنظار إلى كيفية توظيف المدرب جوزيه مورينيو لهذه العناصر، ومدى قدرتها على التأقلم مع أجواء الكلاسيكو، الذي لا يمنح اللاعبين الجدد الكثير من الوقت للتكيف مع ضغط المواجهة.

فرصة لإثبات الذات في قمة الموسم

يمثل الكلاسيكو اختبارًا مهمًا للاعبين المرشحين لخوض ظهورهم الأول، إذ تمنحهم المباراة فرصة لترك بصمة مبكرة لدى الجماهير، في وقت يركز فيه الفريقان على حصد النقاط وتعزيز موقعيهما في سباق الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تتضح الأسماء التي ستشارك أساسيًا أو من مقاعد البدلاء مع إعلان التشكيل الرسمي قبيل انطلاق المواجهة.

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