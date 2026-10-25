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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاطل يمارس أعمال البلطجة على حارسي العقارات بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بإحداث تلفيات بدراجتين ناريتين حال توقفهما بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (حارس جراج – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 21 الجارى حضر إليه أحد الأشخاص "لايعلم بياناته" وطلب منه مبلغ مالى نظير السماح له بالعمل كحارس للجراج ، ولدى رفضه قام بالتعدى عليه بالسب والتلويح بسلاح أبيض وإحداث تلفيات بدراجتين ناريتين حال توقفهما أمام الجراج المشار إليه.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وتبين قيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على حارسى الجراجات للتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض وصدادة حديدية "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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