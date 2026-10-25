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جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية قياديين فلسطينيين في قطاع غزة، قال إنهما تورطا في تحويل ملايين الشواقل إلى الجناح العسكري لحركة حماس، عبر تمويل قادم من إيران وتركيا، بالتزامن مع الإعلان عن تدمير مخزن للأسلحة في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العملية أسفرت عن استشهاد علاء إبراهيم نمر عرشي، الذي وصفه بأنه قائد خلية في الجناح العسكري لحركة حماس بمدينة غزة، إلى جانب كرم رياض حسن أبو بطيحة، الذي قال إنه قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وكان يعمل على تحويل الأموال إلى حماس.

وأضاف المتحدث أن القياديين حوّلا ملايين الشواقل من إيران وتركيا إلى الجناح العسكري لحماس على مدار فترة الحرب، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عملياته خلال الأسبوع الماضي شملت أيضًا تدمير مخزن للأسلحة داخل قطاع غزة، في إطار العمليات العسكرية المستمرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية قياديين فلسطينيين قطاع غزة حركة حماس إيران وتركيا

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