" الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74 ألفا و540 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و540 شهيدا، و175 ألفا و678 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ - أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 10 شهداء بينهم شهيد انتُشل جثمانه، و62 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1547، والإصابات إلى 5 آلاف و559، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 842.