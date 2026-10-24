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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الإمارات بالقاهرة: وسام زايد الثاني مصدر فخر واعتزاز طوال حياتي

سفير الإمارات لدى القاهرة حمد عبيد الزعابي
سفير الإمارات لدى القاهرة حمد عبيد الزعابي
فرناس حفظي

أعرب حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، عن فخره واعتزازه بمنحه وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل قيمة وطنية رفيعة ومعاني سامية ستظل محل فخر واعتزاز طوال حياته.

وقال الزعابي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يتقدم بآيات الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على منحه هذا الوسام، معربًا عن تقديره لهذه الثقة الكريمة.

وأكد سفير الإمارات لدى القاهرة أن وسام زايد الثاني يمثل تقديرًا يعتز به، ويجسد معاني الوفاء والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التكريم سيظل علامة بارزة في مسيرته ومصدر اعتزاز دائم بالنسبة له.

حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة وسام زايد الثاني سفير الإمارات

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