المرزوقي يشارك في مناقشة الفرص الاستثمارية بقطاع الطيران في مصر على هامش احتفالية طيران الإمارات

شارك عبدالباسط محمد المرزوقي، نائب رئيس البعثة الامارات بالقاهرة، ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري، في حلقة نقاشية عُقدت على هامش احتفالية طيران الإمارات بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق أعمالها في مصر، بمشاركة ممثلين عن طيران الإمارات وفلاي دبي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وأكد سعادته، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية، أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم مسيرة التطوير المستمر والتكامل في مجال الطيران المدني، مشيراً إلى ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تجعلها وجهة استثمارية متميزة، وتوفر فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على اهتمام الشركات الإماراتية بتعزيز حضورها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين الشقيقين.

وتناولت الحلقة النقاشية الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية، بما في ذلك التسهيلات الإجرائية والضريبية الهادفة إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة سعادة عبدالباسط المرزوقي في هذا الحدث تأكيداً على حرص دولة الإمارات على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.