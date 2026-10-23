الإمارات تبحث مع فرنسا والسنغال العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد وجان نويل بارو- خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

في سياق أخر.. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال شيخ نيانج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.